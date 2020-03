PRVA NAGRADA IK „EVRO BOOK“ – ROMAN ČAČANKE JELENE DRAMIĆANIN PREDSTAVLjEN U GRADSKOJ BIBLIOTECI

Kao dete je upravo u čačanskoj Gradskoj biblioteci tragala za knjigama koje u svojoj srži imaju zaplet, enigmu… Sa odrastanjem, njenu pažnju su okupirali Šerlok Holms i Herkul Poaro… Najjači utisak na nju kao čitaoca srednjoškolca je ostavio „Proces“ Franca Kafke. Kad je pročitala ovu knjigu bila je, kaže, zadivljena, i pitala se jel moguće da se neko setio ove neverovatne priče i da je napisao… Tajnovitost i nedorečenost su atributi koji su oduševili autorku i „u tim nekim tinjedžerskim godinama „Proces“ je meni nešto govorio…“, seća se Jelena. Sa ushićenjem je govorila o osećaju koji je imala čitajući psihološku dramu Meše Selimovića „Derviš i smrt“. Zbog toga je rekla svojim učenicima da im zavidi što prvi put čitaju taj roman, jer sama ne može više da se iznenadi kao nekad. Na fakultetu je bila opčinjena inteligencijom i duhovitošću Borislava Pekića i preporučila i ove večeri njegovu knjigu „Hodočašće Arsenija Njegovana“. To je bilo jedno od ispitnih pitanja, seća se Jelena, napominjući da svaki student vodi i dnevnik čitanja, beleži siže, a ona se toliko i glasno smejala i kad je čitala svoje beleške, koliko je Pekić bio duhovit. Zbog toga je ovom svom romanu, u kome nema toliko humora, i dodala jednu priču na kraju „Pandemonijum sunčanog dana“. Poseban uzor u jeziku joj je pesnik Momčilo Nastasijević… Siže za nagrađenu knjigu skicirala je, kaže, još u studentskim danima, proza je njena forma, upravo piše kratke priče. „Poeziju sam pisala kao dete, sada ne, čini mi se da je to ipak najteže, u kratkoj formi mnogo reći”.

Način na koji se predstavila čačanskoj publici kao pisac naša mlada sugrađanka Jelena Dramićanin obećava. Pred nama je ozbiljan stvaralac čije vreme dolazi. Kada se imaju u vidu ovako izdvojeni uzori i način na koji ih je kao profesor srpskog jezika i književnosti doživela, ne čudi činjenica da je njen prvi debitantski roman „Studen kamen“ bio pobednik konkursa „Tvoja reč“, koji je 2018. godine raspisala Izdavačka kuća „Evro Book“ pozivajući mlade, neafirmisane autore da pošalju svoje neobjavljene rukopise. „Studen kamen” je objavljen kao 55. knjiga u ediciji „Savremena srpska proza” u oktobru prošle godine. U rodnom gradu autorke predstavljen je u utorak, 25. februara, u okviru manifestacije „Štampana reč 2019“ u Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“. Jelena Dramićanin rođena je 1984. godine u Čačku, gde je završila Gimnaziju, potom i Filološki fakultet u Beogradu. Profesor je srpskog jezika i književnosti u Medicinskoj školi.

-Ono što je bilo presudno da petočlani stručni žiri prvu nagradu dodeli ovom rukopisu među više od 400 pristiglih, bili su stil pisanja, inovativnost, karakterizacija likova, neočekivani obrti, iznenađenja, priča koja drži pažnju, splet žanrova, ima elemenata drame, trilera, fantastike, manje ljubavne drame, pisan je arhaičnim jezikom i potpuno je autentičan. Urednik izdanja je Gordana Subotić. Knjiga je objavljena u saradnji sa platformom za elektronske knjige „Bookmate“ i dostupna je i u elektronskom obliku na ovom servisu – rekla je Milica Ašćerić, PR Izdavačke kuće „Evro Book“.

Roman je znalački pročitala i tumačila bibliotekar Tijana Bežanić, ujedno i voditelj ove književne promocije. Ističući strukturu romana ona je navela da ga čine dve nezavisne celine koje povezuju isti junaci. U prvom delu autorka analizira „pet, po karakteru, prirodi i psihološkom senzibilitetu različitih likova u pripremi za polazak u lov tokom kojeg će se desiti nekoliko neočekivanih događaja, a svaki će imati tragičan ishod. Drugi deo počinje u poletnijem tonu, sa junakom koga tišti svakodnevica čiju nit on želi da prekine, ali mu je potreban znak, okidač ili vodilja da bi se osmelio na takav potez. Posebno dopadljiva i neobična je unutrašnja kompozicija ovog žanrovski neizdiferenciranog romana. Pripovedni stil je u prvom delu pomalo arhaičan i prilagođen bajkovitoj atmosferi… Iako su prizori, opisi krajolika i bića realistični, autorka se poigrava elementima onostranog, ambijent je zlokoban, poput onog u pričama Edgara Alana Poa, a nagoveštaji budućih događaja nimalo povoljni“.

Tijana Bežanić je i kroz visprena pitanja tražila od autorke odgovore za ključna mesta i psihološke odrednice. Ukazala je na važnu epizodnu ulogu prirode u ovoj knjizi, i zabludi o ljudskoj nadmoći nad njom, a priroda ovde „presudno utiče na sudbine junaka koji i ne slute, i ne razmišljaju o njenom mogućem preobražaju u opominjuću razjarenost“… U dobrim pitanjima markirana su razmišljanja autorke o uticaju uzora, ulozi životnog iskustva i okruženja u stvaralaštvu, neodlučnosti i pasivnom odnosu prema životu, destruktivnoj energiji antijunaka, komformizmu, dilemi kome je bolje mislećem (kognitivnom) ili praktičnom umu, spoznavanju sebe kroz druge…

Jezik i temu Jelena smatra suštinom romana. Za nju je manje važna forma i ne slaže se sa sve češćom konstatacijom da su sve priče ispričane, tvrdi da ima još mnogo tema o kojima želimo da čitamo. Ne voli eksperiment radi eksperimenta, poigrava se s jezikom, voli da priča bude linearna, razumljiva, da ima zaplet koji vodi nekom raspletu… Više voli tradicionalne pisce od modernih.

-Sve što volim ja sam stavila u ovu knjigu. „Studen kamen“ je sav napisan od uzora, od jakih utisaka koje sam doživela kao čitalac. Zbog svega što je na mene ostavljalo utisak rekla bih da je moj roman najviše psihološki. Misteriozna, fantastična priča, mračna atmosfera, sve ono što me oblikovalo i što najviše volim stavila sam u svoj prvi roman. Knjiga mora da ima u svojoj srži zagonetnu priču. Ja u knjigama tražim tajnu. Volim i narodnu književnost, jer ona nas je sve oblikovala, svaka pesma i priča je neka zagonetka, puna arhetipskih srpskih slojeva, srpskih običaja i verovanja, mitologije, koju obožavam, kolektivnog nesvesnog. Zato je i moja knjiga slojevita. Što se jezika tiče najveći uzor mi je Momčilo Nastasijević, koji je pisao toliko arhaičnim jezikom da ga je bilo vrlo teško razumeti, ali je melodija jezika bila takva da ste značenje više mogli da naslutite, nego što ste razumeli same stihove. I moj jezik je arhaičan i volela bih da pišem takvim stilom. Što je zreliji pisac, to je bolje. Nije mi palo napamet da sa 20 godina objavljujem. Retki su tako mladi genijalci. Životno iskustvo je vrlo važno. Negativne i destruktivne emocije ili frustracije mogu nekada biti veći pokretači u životu, a neko će se u toj destrukciji utopiti. Malo je ljudi koje pokreću zdrave emocije, ali svaki sistem, bilo koliko da je dekadentan, spasiće neki pojedinac. Niče kaže da je „tele na livadi srećno, a za čoveka su borba i patnje“ – rekla je Jelena Dramićanin i citirala odlomak iz romana koji mnogo govori o njegovoj misaonosti:

„Ja imam vojsku sabraće i sapatnika koji su rođeni čežnjivi. Bez ijednog komada dragocenosti koga po čitavom svetu traže. Baš to bi im donelo mir. Da se mogu napokon odmoriti, celi, dovoljni sebi. Zanimljivo je što smo to izgleda najviše tražili noću. Razuman čovek, ne čežnjiv, živi danju kada je sve jasno. Moja braća i ja tragamo noću, valjda na Suncu sve sija i svetli, a u mraku će, po svoj prilici, sijati samo ono što nama treba. I nažalost, tražimo po mraku, jer ono za čim tragamo, svakako nećemo naći. Ili ne želimo da pronađemo taj važan deo, jer kakva je korist, ako će potraga prestati…“

Suprotstavljajući čoveka koji misli, čoveku koji dela i ide dalje, Jelena podseća na neke od junaka iz lektire za maturante srednje škole kakvi su Hamlet, Ćamil, Džem sultan, Ahmet Nurudin… To su ljudi koji misle, ali niko neće da prelomi… Jedno od ključnih pitanja kojim se autorka bavi kroz svoje likove jeste i kako napraviti dobre ili manje loše izbore u životu. Iako veruje u slobodnu volju čoveka, ipak smatra da je ona na mnogo načina determinisana: genetikom, vaspitanjem, obrazovanjem, okruženjem, medijima, interesnim grupama i prilikama u društvu… Boji se autorka da je nemoguće spoznati sopstvenu autentičnu misao dok se čovek ne otrese balasta koji ga je formirao, „dok se ne otuđi od sebe zadatog…“

Zorica Lešović Stanojević