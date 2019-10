RIBOLOVNI KUTAK ZAPADNE SRBIJE, OBRENOVAC I ŠABAC SADA BLIŽI RIBOLOVCIMA

Još uvek vladaju odlični uslovi za ribolov, pa nije ni čudo što su nam sa svih područja stizale vesti o dobrim ulovima. Naravno, svuda je najviše hvatana bela riba, a postignuti su i sjajni rezultati kada su u pitanju druge vrste.

Na Limu, kod Brodareva i Prijepolja, odlično su hvatani lipljan, krkuša i mrena, a kao mamci korišćeni su glista i vodeni crv. Na Drini su ribolovci uživali loveći mladicu. Pošto su obavili obavezno fotografisanje, svi primerci ove plemenite vrste nastavili su da plivaju. Kod Kokinog Broda najviše su hvatani skobalj, klen i plotica, a uhvaćeni su poneki šaran i smuđ. Ljubitelji lipljana i klena išli su na Rzav i Đetinju. Pastrmku tamo nisu lovili jer je ona u zabrani od 1. oktobra. Na jezeru Vrutci fino “radi“ krupan grgeč, dok su na Zapadnoj Moravi, od Ovčar Banje do Donje Gorevnice, pecani šaran, babuška, skobalj i som. Šaran, smuđ i som su hvatani na Gružanskom jezeru.

Za ovo izdanje “Kutka“ spremili smo i jednu zanimljivost. Od kako je pušten u saobraćaj auto-put do Obrenovca, sve više naših kolega ide ka ovom gradu i Šapcu da bi na Savi okušalo svoju ribolovačku sreću. Kažu, mnogo brže i bezbednije stignu do ove reke nego do Drine. Rekli su nam da su najviše hvatali belu ribu. Ploticu, deveriku, skobalja. Bilo je i ulovljenih šarana i somova. Našao se i poneki smuđ, mada pravo vreme za lov na ovog grabljivca tek predstoji.

Kako je krenulo, možda se za neku godinu, kada se završi auto-put za Crnu Goru, naše kolege preorjentišu, pa počnu da pecaju morsku ribu. Ko zna.

Kolege, podsećamo vas da je od 1. oktobra u zabrani, pored već pomenute pastrmke, zlatovčica. Ova zabrana će trajati do 1. marta.

Do sledećeg susreta na stranicama “Čačanskog glasa“ BISTRO!!!

Pripremili: Šnel i Duba