ŠКOLA SКIJANJA ZA MALIŠANE NA GOLIJI

Skijaški klub ‘’Golija’’ je organizovao školu skijanja na Dajićkom brdu. Interesovanje je i ovoga puta bilo veliko. Prijavljeno je 80-tak mališana različitog uzrasta. Lokalna samouprava je za polaznike škole obezbedila besplatan autobuski prevoz.

-Sa početnicima i onima malo naprednijima radi ukupno sedam instruktora i to od 11 do 15.30 sati. Imamo i jednu polusatnu pauzu za okrepljenje uz čaj. Zbog izostanka snega nismo mogli da organizujemo školu od početka školskog raspusta kao ranijih godina već samo ovih sedam dana. Кada deca pođu u školu nastavićemo vikendom ukoliko bude snega i interesovanja, kaže predsednik kluba Bogoljub Punišić.

Punišić dodaje da je novina ove godine to što će ski lift po završetku škole skijanja raditi svaki dan od 10 do 16 časova. Dostupan je svima i to po ceni od 300 dinara za decu (zaključno sa srednjoškolskim uzrastom) i 600 dinara za odrasle. Postoji i mogućnost iznajmljivanja opreme (pancerice i skije) za 300 dinara dnevno.

U Skijaškom klubu „Golija“ se pripremaju i za takmičarsku sezonu i održavanje tradicionalnog „Кupa Golije“, koji bi u zavisnosti od vremenskih uslova trebalo da bude krajem februara ili početkom marta.

J. S.