ТРИДЕСЕТ ПЕТ УЧЕСНИКА ИЗ СЕДАМ ДРЖАВА
Смотра научних радова студената агрономије, којом се Агрономски факултет поноси, одржава се ове седмице, односно завршава се сутра, 22. августа. Конференција научних радова студената из читавог света који су се такмичили на основним, мастер и докторским академским студијама, као главни сегмент Смотре, одржава се данас, 21. августа.
– Ове године имамо велики број учесника, 35 из седам држава са 12 институција. Конференција научних радова студената се организује сваке друге године. Овогодишња, 14. Смотра је домаћин и еминентним гостима, међу којима су и директори средњих пољопривредних школа, као наши дугогодишњи партнери, који су се уверили у квалитет наставе и рада на Агрономском факултету – изјавио је за наш лист декан Владимир Курћубић.
Поред Смотре научних радова студената агрономије, Агрономски факултет се поноси и научним скупом (некадашњом зимском школом за агрономе), под називом „Симпозијум о биотехнологији“, који је ове године у марту организован, јубиларни, 30. пут.
Н. Р.