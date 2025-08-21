Društvo

СМОТРА НАУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ

ТРИДЕСЕТ ПЕТ УЧЕСНИКА ИЗ СЕДАМ ДРЖАВА

Смотра научних радова студената агрономије, којом се Агрономски факултет поноси, одржава се ове седмице, односно завршава се сутра, 22. августа. Конференција научних радова студената из читавог света који су се такмичили на основним, мастер и докторским академским студијама, као главни сегмент Смотре, одржава се данас, 21. августа.

– Ове године имамо велики број учесника, 35 из седам држава са 12 институција. Конференција научних радова студената се организује сваке друге године. Овогодишња, 14. Смотра је домаћин и еминентним гостима, међу којима су и директори средњих пољопривредних школа, као наши дугогодишњи партнери, који су се уверили у квалитет наставе и рада на Агрономском факултету – изјавио је за наш лист декан Владимир Курћубић.

Поред Смотре научних радова студената агрономије, Агрономски факултет се поноси и научним скупом (некадашњом зимском школом за агрономе), под називом „Симпозијум о биотехнологији“, који је ове године у марту организован, јубиларни, 30. пут.

Društvo Reportaža

ПАТРИША ИЗ ЗАМБИЈЕ И МИЛИЈА ИЗ НЕВЕСИЊА ЗА ЖИВОТ ОДАБРАЛИ ЧАЧАК

ОЧИ НАШИХ СТРАНАЦА – ОГЛЕДАЛО НАС (8) Она Замбијка из Лусаке, он Херцеговац из Невесиња, за заједнички живот одабрали су Чачак. Патриша Каунда (Patricia Kaunda) и Милија Радојичић нашли су се, чини се, лако, на „мрежи“, како данас многи млади бирају своје животне сапутнике. Али, опет, да би дошли једно до другог морали су, како […]
Društvo Grad Sport

ДАНАС СЕ ОДРЖАВА „ЖЕНСКА ТРКАˮ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ НА МОРАВИ

ДАНАС СЕ ОДРЖАВА „ЖЕНСКА ТРКАˮ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ НА МОРАВИ У организацији „Фестивала здравог духаˮ данас, 31. августа, биће одржана „Женска тркаˮ на Градској плажи на Морави са почетком у 18.00 часова. Чланови тима позивају све заинтересоване да постану део женске спортске заједнице нашег града, али и остале који желе да подрже овај посебан догађај. […]
Društvo

VREMENSKA PROGNOZA

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura u Čačku 14, najviša 29 stepeni.

