Tiodorović: Moraćemo sigurno da produžimo mere i u sledećoj nedelji

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da svi iz medicinskog dela Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, čiji je član, znaju dobro da ovih pet-šest dana pooštrenih mera „nije rešenje“ i da „nećemo imati rezultat posle, u nedelju ili ponedeljak, koji će nam reći sad možemo da popustimo mere“.

„Moraćemo sigurno da produžimo mere i u onoj sledećoj nedelji“, rekao je Tiodorović za TV Prva.

On je rekao da medicinski deo Kriznog štaba stalno traži kontiunirano sprovođenje mera u potpunosti.

„I da smo to do sad uradili, da smo makar to uradili posle Sretenja, da smo zatvorili zimovališta, skijališta… jer niko u Evropi osim nas i Republike Srpske i Bugarske nema otvorena skijališta“, naglasio je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, „da smo sproveli mere makar 14 dana u potpunosti mi bismo sada bili u boljoj situaciji“.

„Taj balans između zdravstva i ekonomije je bitan, nema zdravlja bez ekonomije, ni ekonomije bez zdravog čoveka, potrebno ga je uskladiti“, rekao je Tiodorović.

