ЗБОГ ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ САНКЦИОНИСАНО 11.610 ВОЗАЧА

Припадници саобраћајне полиције контролисали су више од 31.000 возила и открили 19.300 прекршаја током акције појачане контроле саобраћаја која је спроведена у периоду од 8. до 11. новембра.
Највећи број возача, укупно 11.610, санкционисан је због прекорачења брзине, док су због некоришћења сигурносног појаса санкционисана 2.173 возача, односно путника.
Наглашавамо да је због управљања возилом под дејством алкохола из саобраћаја искључено 856 возача, од којих је 140 задржано у службеним просторијама, јер су управљали возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму.
Такође, у службеним просторијама задржана су и 44 возача који су управљали возилом под дејством психоактивних супстанци.
Припадници саобраћајне полиције наставиће са мерама појачане контроле како би се очувало што повољније стање безбедности саобраћаја, док ће акценат бити на откривању и санкционисању прекршаја управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци.
МУП