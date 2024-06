„ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ ЗА ЦЕО ЖИВОТ“ – СВЕЧАНА ДОДЕЛА ВУКОВИХ ДИПЛОМА И НАГРАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“

Naš sugradjanin Stevan Milijanović, svojim prvim singlom „Here to stay“, u saradnji sa Goricom Šutić, najavljuje svoj novi projekat „Stevan Milijanovic and Friends“. Pesma „Here to stay“ je prva u nizu numera koje tek treba da izadju u etar… Tekst za pesmu je pisala Gorica Šutić, muziku Stevan Milijanović, aranžman potpisuju Stevan i Aleksa Milijanović. […]

