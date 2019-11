ODBOJKA- PRIPREME ZA NOVOGODIŠNJI TURNIR U PUNOM ZAMAHU

U sklopu priprema za Novogodišnji turnir, koji će ove godine biti održan 28. i 29. decembra, po dve selekcije mlađih pionirki i pionirki Odbojkaškog kluba “Borac“ učestvovale su 11. novembra na turniru u Vrnjačkoj Banji u organizaciji OK “Sportisimo“.

Prva ekipa mlađih pionirki “Borca“ je bez izgubljenog seta osvojila prvo mesto u konkurenciji 16 ekipa, dok je najbolja pionirska selekcija ovog kluba zauzela drugu poziciju u konkurenciji osam timova.

– Ovo je bio dobar test našim ekipama pred Novogodišnji turnir. Inače, lista prijavljenih još nije zaključena, ali su svoj dolazak potvrdile mlađe selekcije naših najboljih klubova “Crvene zvezde“, “TENT“-a, “Železničara“ iz Lajkovca… To samo potvrđuje kakav status ima ovo takmičenje u odbojkaškom svetu i to je još jedna potvrda dobrog rada u klubu – kaže Dejan Jeverica, jedan od trenera u OK “Borac“.

V. D.