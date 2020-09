SERVISNE INFORMACIJE za sredu, 16. septembar

SERVISNE INFORMACIJE za utorak, 15. septembar

ELEKTRODISTRIBUCIJA

servis

Planirani radovi za SREDU, 16. 09. 2020. godine:

– Zbog rekonstrukcijie mreže niskog napona, bez električne energije biće potrošači u Katrzi, zaseok Tošići izvod preko puta, u vremenskom intervalu od 09:00 do 17:00 časova. Radovi se nastavljaju 18. 09. 2020.

-Zbog izmeštanja mernih mesta, bez el energije će biti potrošači u Mojsinju, zaseok Gaj za Novakoviće, u vremenskom intervalu od 08:00 do 12:00.

-Zbog izmeštanja mernih mesta, bez el ektične energije će biti potrošači u Parmencu, Ulica 14, u vremenskom intervalu od 13:00 do 15:00 .

-Zbog r izmeštanja mernih mesta, bez elektične energije će biti potrošači u delu Prislonici, naselje Radoševića kosa, u vremenskom intervalu od 08:00 do 14:00.

Planirani radovi za SUBOTU, 18.09.2020. god.

-Zbog zamene niskonaponskog ormana, bez elektične energije biće potošači u Čačku, Ulice Braće Glišić br 13, Kuželjeva od br 9 do 27 i 33 i od broja 29 do 31, Dobračina, Milete Ćurčića 8, 10, 12, 14 i 16 i javni WC, preko puta Solida, u vremenskom intervalu od 09:00 do 17:00.

Snabdevanje ostalih potrošača električnom energijom je uredno. Broj telefona za prijavu kvarova je 322-084.

VODOVOD

Zbog radova u Ulici „7“, izgradnje čvora na vodovodnoj mreži, biće povremeno isključena voda u delu ulice. Zamena pocinkovanih priključaka u raskrsnici ulica Žike Lukića i Obilićeve izazvaće redukovano snabdevanje vodom dok traju radovi.

U Obilićevoj ulici, kod „Starog grada“, biće saniran kvar na vodovodnoj mreži, uz povremeno redukovanje u snabdevanju vodom.

Na lokaciji kod firme „Elektrovat“ zbog radova na zameni vodovodne linije biće kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom.

Naše cisterne sa pijaćom vodom su i dalje u naselju Gornja Trepča, zbog dezinfekcije rezervoara R3.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

Kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 5562-524.

AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ

Autobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Polasci za Požegu i Kraljevo – po redu vožnje (322-518).

HITNA POMOĆ

Za protekla 24 sata obavljeno je 20 pregleda u ambulanti i 38 kućnih poseta.

PORODILIŠTE

Tokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeni su jedan dečak i jedna devojčica.

DEŽURNA APOTEKA

Dežurna apoteka je Dr Dragiša Mišović.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

U protekla 24 časa na području Grada Čačka dogodile su se dve saobraćajne nezgode, jedna sa teškim I jedna sa lakšim telesnim povreda. U opštinama Ivanjica, Gornji Milanovac i Lučani nije bilo saobraćajnih nezgoda.

RADARSKA KONTROLA – U Preljini, od 08 do 12 časova, u Mrčajevcima, od 12 do 16 i u ulicama u gradu, od 22 do 02 časa.