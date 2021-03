Todorović: U pregovorima da se epidemiloške mere određuju na lokalnom nivou

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je rekao danas da u razgovorima sa državnim funkcionerima, donosiocima odluka, pokušavaju da dođu do najboljeg rešenja i modela, ne samo za ugostitelje, već i za ostale preduzetnike, čije je poslovanje pogođeno novim merama.



On je reako da Grad Čačak, niti bilo koja lokalna samouprava nema ingerencije, već da Republički krizni štab donosi mere, ali i napomenuo da se pregovori vode oko toga da svaka lokalna samouprava može da odlučuje na svom nivou, u zavisnosti od epidemiloške situacije.



-Mi ne pričamo sa relevantnim predstavnicima samo za Grad Čačk, zašto bi Grad Čačak bio izuzet jedini. Mi poštujemo mere i pridržavamo ih se. Ali zašto bi prodavac nameštaja ili bele tehnike bio zatvoren, a prehrambena prodavnica, koja ima 100 ili 200 korisnika usluga, radila tokom celog dana. Zašto ugostitelji ne bi imali neki vremenski period do kada bi radili, uz poštovanje svih mera. To je naš zahtev, za celu Srbiju, ne samo za Čačak – rekao je Todorović.



On je rekao da je teško nači balans, ekonomija je neophodna, ali najvažniji su ljudski životi.

-Ako je u nekim gradovima i opštinama alarmantmna situacija, naravno da to republički Krizni štab najbolje zna, ali naš opravdani razlog je da sačuvamo radna mesta. U Čačku oko 4.000 ljudi živi od ugostiteljstva. Grad je pročle godine doneo odluku da ne naplaćuje zakup za one objekte koji su u našem vlasništvi, ali to je samo mala pomoć. Moramo gledati širu sliku – rekao je Todorović.

I. M.